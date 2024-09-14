При поддержке Уральской Стали в школах Новотроицка стартует проект «Инженерные классы»

Проект «Инженерные классы» запускается в образовательных учреждениях города Новотроицка

В рамках сотрудничества с Уральской Сталью в конце сентября в образовательных учреждениях города запускается проект «Инженерные классы», направленный на углубленное изучение профильных дисциплин: математики, физики и химии, а также участие в программе профориентационных мероприятий.

Проект дополнительного образования реализуется в МОАУ «Лицей № 1» и МОАУ «Гимназия № 1». Сегодня здесь уже подготовлены и оснащены аудитории для занятий.

В результате заявочной кампании в проект включены 100 учеников 7-10 классов, из которых сформированы четыре группы. Обучение будет проходить внеурочно, что позволит школьникам погрузиться в изучаемые дисциплины и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Основное образование учащиеся продолжат получать в учебных заведениях, в которых обучались до зачисления в проект.

Кроме того, участники проекта получат уникальную возможность участвовать в мероприятиях и активностях, организуемых Уральской Сталью и базовыми учебными заведениями города. Это создаст дополнительную мотивацию для учащихся и поможет лучше понять специфику будущей профессии.

Управление образования администрации города определило шесть педагогов, которые будут вести учебный модуль по профильным предметам, а также двух кураторов классов, которые помогут школьникам адаптироваться к новым условиям обучения.

Проект «Инженерные классы» — это важный шаг к подготовке будущих специалистов в области инженерии и технологий, который открывает новые горизонты для молодежи Новотроицка.