Полина Хилимончик внедряет инновационные программы ранней диагностики рака в Оренбургской области

Проект осуществляется под руководством Полины Хилимончик, победительницы четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Конкурс «Лидеры России» — это не просто эффективный социальный лифт, но и площадка для продвижения оригинальных идей государственного масштаба. Мы наблюдаем, как предложения участников учитываются, внедряются в практику и приносят реальную пользу. В конкурсе участвуют целеустремленные, амбициозные люди, искренне любящие свою страну и регион. В прошлом году более 1000 оренбуржцев подали заявки на участие, и 25 из них вышли в финал. Сегодня победители и суперфиналисты проекта занимают ключевые должности в Оренбургской области», — подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Полина Хилимончик возглавляет Центр мониторинга скрининговых программ Оренбургской области. В 2024 году под ее руководством была внедрена программа диагностики рака кожи с использованием мобильного приложения «ПроРодинки» — такая практика в масштабах всего региона реализуется в России впервые.

«На сегодняшний день искусственный интеллект способен распознавать не только меланому, но и базальноклеточный и плоскоклеточный рак кожи. Пользователю достаточно установить приложение «ПроРодинки» и сфотографировать подозрительный участок кожи — анализ выполнит искусственный интеллект. Приложение не использует слова “рак” или “меланома”, а сообщает о подозрении на злокачественное новообразование, что означает необходимость срочного обращения к врачу. В приложении доступны телефоны горячих линий и адреса медицинских учреждений для записи на прием», — пояснила Полина Хилимончик.

Ко Дню борьбы с меланомой центр инициировал проведение дней открытых дверей в медицинских учреждениях по всей Оренбургской области для пациентов с подозрениями на онкологию. Диагностику прошли 700 человек, у 31 из них на ранней стадии был установлен диагноз «рак кожи».

Кроме того, Полина Хилимончик курирует ряд программ, направленных на раннее выявление злокачественных опухолей, включая скрининг рака легкого, шейки матки, молочной железы, колоректального рака и стоматологический скрининг. Запущен пилотный проект скрининга рака желудка с участием сотрудников крупных промышленных предприятий и правительства Оренбургской области.

«За 2023 год и первое полугодие 2024 года благодаря проведенным скринингам было диагностировано 2032 случая рака, из которых 1462 — на ранней стадии. Предраковые патологии выявлены в 5290 случаях. Можно говорить о спасении 7 тысяч жизней, что оказывает высокий социальный эффект и способствует снижению смертности от онкологических заболеваний в регионе», — отметила Полина Хилимончик.

Централизованная модель организации онкологического скрининга и создание Центра мониторинга скрининговых программ в Оренбургской области уже признаны одной из перспективных практик в стране и вошли в топ лучших инициатив по итогам форума «Сильные идеи для нового времени». В регионе организованы два референсных центра по второму прочтению маммографических изображений, три центра скрининга колоректального рака, активно внедряются технологии искусственного интеллекта.

В четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» Полина Хилимончик участвовала в треке «Государственное управление» и по итогам суперфинала стала одной из победителей.

Конкурс проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. За пять сезонов на участие в нем было подано более миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.