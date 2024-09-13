В Оренбурге активно готовятся к началу отопительного сезона

В Оренбурге активно ведутся работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Накануне, 11 сентября, на заседании городского оперативного штаба обсудили вопросы получения паспортов готовности для домов и объектов городского хозяйства.

Главным показателем является готовность социальных объектов к холодам. На данный момент из 263 образовательных учреждений опрессовку прошли 260. Учреждения здравоохранения готовы на 86%, культурные объекты — на 82%. Полная опрессовка завершена в спортивных и социальных учреждениях. Готовность многоквартирных домов составляет 90% от общего числа, что составляет 2848 домов.

Оренбургские тепловые сети готовы к подаче тепла на 85%.

«Из 62 котельных подготовлено 60. Центральные тепловые пункты готовы к зиме на 83%. Из 17,5 км тепловых сетей заменено 13,3 км. Монтаж некоторых участков продолжится и в отопительный сезон, но это не отразится на подаче тепла в дома оренбуржцев», — сообщил технический директор Оренбургских тепловых сетей филиала ПАО «Т Плюс» Виталий Дремов.

Паспорта готовности получили более 60% объектов социальной сферы и многоквартирных домов.

Первый заместитель главы города Вячеслав Объедков отметил, что работы по подготовке Оренбурга к осенне-зимнему периоду идут по графику. До конца сентября будут устранены все замечания, возникшие из-за новых требований к потребителям тепловой энергии.

«Новые требования включают три пункта: герметизация вводов теплосети в подвалах, наличие проектов на систему теплопотребления и проведение гидравлических испытаний участка тепловой сети от внешней стены до прибора учета. Мы тесно сотрудничаем с управляющими компаниями, чтобы они ощущали нашу поддержку, а мы — ведём конструктивный диалог для совместного решения всех возникающих трудностей», — подчеркнул Объедков.

В пресс-службе мэрии напомнили, что дата начала отопительного сезона определяется постановлением главы Оренбурга, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти дней.