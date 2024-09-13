В Оренбургском районе введен карантин по бешенству животных

Глава региона подписал указ о введении карантина на территории Оренбургского района.

Согласно документу, с 5 сентября ограничительные мероприятия начаты на территории домовладения по улице Овражной в селе Нежинка, где выявлен очаг бешенства среди животных. Зона радиусом 500 метров от этого участка объявлена неблагополучной.

В связи с выявленным заболеванием в населенном пункте введены ограничения на вывоз и ввоз животных, охоту, а также проведение выставок и ярмарок. Карантин будет действовать в течение 60 дней после убоя последнего зараженного животного.

По последним данным, карантин по бешенству также продолжает действовать в Адамовском, Кваркенском, Илекском районах и Гайском городском округе.