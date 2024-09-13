Перевозчики Оренбурга требуют от мэрии ясного плана действий

В прямом эфире программы «Телевышка» директор Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин высказался по поводу текущего состояния общественного транспорта в городе.

Ранее мэр Сергей Салмин резко критиковал частных перевозчиков, обвиняя их в погоне за прибылью в ущерб качеству обслуживания пассажиров. По его мнению, это приводит к использованию устаревших автобусов, отсутствию терминалов для оплаты и недостаточному числу транспортных средств на маршрутах.

Максим Фазуллин опроверг эти обвинения, подчеркнув, что перевозчики готовы обновлять автопарк:

«Кто утверждает, что мы не желаем заменить старые ПАЗики? Это неверно. При проведении конкурса администрация не предоставила четких требований к новым автобусам. Ни в судебных инстанциях, ни в УФАС не было информации о том, какие именно автобусы ожидает видеть администрация. В итоге требования свелись к моделям, которые уже не выпускаются», — отметил он.

Он подчеркнул, что частные перевозчики неоднократно обращались к городским властям с просьбой определить стратегию развития:

«Мы всегда настаивали на необходимости четкого плана действий — куда двигаться и как. Перевозчики никогда не были против обновления подвижного состава; нам нужна была ясность в том, что именно следует обновлять и на какие модели», — заявил Фазуллин.

Директор ассоциации считает несправедливыми утверждения о нежелании перевозчиков модернизировать транспорт:

«Говорить сейчас о нашем нежелании обновляться — глубоко ошибочно. При организации конкурса мы обращали внимание на то, что он должен быть ориентирован на приобретение новых машин. Перевозчик обязан представить новый подвижной состав, и только в этом случае он может стать победителем. Если были опасения, что конкурс не состоится, его следовало перенести и лучше подготовиться», — пояснил он.

Фазуллин убежден, что для успешной реформы необходим детальный пошаговый план:

«Существует законодательно утвержденный документ по планированию регулярных перевозок, который доступен публично. В нем можно расписать все планы на ближайшие 5–7 лет, указав, что именно собирается делать администрация. Следуя этому документу, можно объективно оценивать выполнение поставленных задач. Однако сейчас, если вы его изучите, никаких стратегических направлений там не найдете», — подчеркнул он.

Ранее начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Игорь Тейковцев признал, что в городе существует острая нехватка водителей маршруток, которые не идут на работу даже при высокой зарплате. По его словам, кадровый дефицит наблюдается как в муниципальных предприятиях, так и у частных перевозчиков. В результате на линии выходит меньше автобусов, увеличиваются интервалы движения, сокращается вечерний график работы маршрутов, что вызывает недовольство пассажиров.