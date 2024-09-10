Оренбургский суд вынес приговор по делу о многочисленных взятках на оборонном предприятии

В Оренбурге завершилось судебное разбирательство по резонансному делу о коррупции на стратегическом предприятии. Дзержинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего сотрудника АО «ПО «Стрела»», обвиняемого в неоднократном получении взяток.

Следствие установило, что с августа 2017 по июнь 2023 года обвиняемый, занимая руководящие должности в производственном объединении, систематически злоупотреблял своим служебным положением. Он получал незаконные вознаграждения от подчиненных за предоставление им различных преференций, включая возможность работы в выходные дни, сверхурочные часы, а также за применение поощрений и награждений. Эти действия позволяли работникам существенно увеличивать свою заработную плату.

Подсудимому были предъявлены обвинения по одиннадцати эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки». Особую тяжесть преступлениям придает тот факт, что они совершались на предприятии оборонно-промышленного комплекса, выполняющем государственные заказы.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес обвинительный приговор. Подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 12 миллионов рублей в доход государства.

Суд также постановил лишить осужденного права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях любой организационно-правовой формы сроком на 5 лет.

Важно отметить, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке. Это дело подчеркивает серьезность борьбы с коррупцией в стратегически важных отраслях промышленности и демонстрирует неотвратимость наказания за подобные преступления.