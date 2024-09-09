Работники Уральской Стали приняли участие в выборах губернатора области, продемонстрировав высокую явку

Уральская Сталь подтвердила социальную активность в ходе выборов губернатора Оренбургской области с 6 по 8 сентября. Металлурги также активно участвовали в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Оренбургской области VII созыва по одномандатному округу №18.

Четыре временных избирательных участка работали на территории предприятия с шести утра до восьми вечера, что позволило сотрудникам сделать свой выбор без отрыва от производства.

Более восьми тысяч работников не остались в стороне и проявили активную гражданскую позицию. Совместно с дочерними предприятиями общее количество проголосовавших превысило десять тысяч человек. В городе на выборы пришли почти шесть тысяч ветеранов производства.

По итогам подсчета действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер переизбрался на второй срок, набрав 78,14% голосов избирателей.

Победу на выборах в депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области одержал директор по социальным вопросам Уральской Стали Анатолий Колестинский, получив поддержку почти 50 % жителей Новотроицка. Основным направлением деятельности депутата на ближайшие годы станет реализация социальных инициатив, улучшение качества жизни жителей и создание безопасной городской среды.