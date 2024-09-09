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11 сентября 2024 г.
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Денис Паслер Уверенно Побеждает на Выборах Губернатора Оренбургской Области

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Денис Паслер одержал убедительную победу на выборах губернатора Оренбургской области, набрав 78,14% голосов после обработки всех бюллетеней.

  • На втором месте оказался Рамиль Гафаров с 7,28%.
  • Третьей стала Екатерина Калегина с 6,59%.
  • Четвертую позицию заняла Оксана Набатчикова с 6,15%.

В голосовании приняли участие 789 382 избирателя из 1 501 118 зарегистрированных, что составило явку 52,59%.

Избирательная комиссия Оренбургской области в ближайшее время объявит окончательные итоги голосования.

Пять лет назад, 8 сентября 2019 года, Денис Паслер также одержал победу, набрав 65,94% голосов.

  • Тогда второе место занял кандидат от КПРФ Максим Амелин с результатом 23,69%.
  • Третьим стал представитель КПСС Анатолий Кобзев с 3,63%.
  • Четвертым — Константин Горячев от Демократической партии России с 2,54%.
  • Замкнул пятерку Сергей Яцына от «Справедливой России» с 2,28% голосов.

Таким образом, Денис Паслер уверенно сохраняет лидерство в регионе, значительно улучшив свой предыдущий результат.

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