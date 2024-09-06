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6 сентября 2024 г.
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Аэропорт Оренбурга готовится к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В международном аэропорту Оренбурга началась плановая подготовка к работе в осенне-зимнем периоде 2024-2025 годов. Специалисты авиапредприятия проводят работы по подготовке наземного оборудования и спецтехники к зимнему сезону. Они также оценивают состояние лётного поля аэродрома и его элементов, готовят технику для снегоуборочных работ и противогололёдной обработки искусственных покрытий.

Параллельно в помещениях аэропорта проводится сезонное обслуживание всей инфраструктуры. Сотрудники проходят дополнительное обучение, повторные инструктажи и тренировки, связанные с особенностями обслуживания пассажиров и воздушных судов в зимний период.

Готовность всех объектов и подразделений аэропорта будет проверена специально созданной комплексной комиссией. По результатам проверки, которые ожидаются в середине октября, будет вынесено решение о готовности аэропорта к работе в осенне-зимний период.

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