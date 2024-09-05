В Оренбурге открыли обновленный кардиологический корпус и монумент медикам

В Оренбурге состоялось знаменательное событие – технический осмотр капитально отремонтированного кардиологического корпуса областной больницы и торжественное открытие монумента медицинским работникам. Мероприятие ознаменовало важный этап в развитии здравоохранения региона.

Масштабный проект обновления

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер лично инициировал программу поэтапного ремонта всех корпусов главной больницы региона еще в 2019 году. Кардиологический корпус стал четвертым по счету в этой амбициозной программе.

«Мы ставили цель – каждый год капитально ремонтировать по одному корпусу больницы. От своего плана не отступаем», – подчеркнул Паслер во время осмотра.

Впечатляющие масштабы и инвестиции

Семиэтажное здание корпуса общей площадью почти 12 000 квадратных метров подверглось комплексному обновлению. Ремонтные работы, начавшиеся в мае 2023 года, включали замену крыши, окон, коммуникаций и обновление фасада. На эти цели из областного бюджета было выделено более 730 миллионов рублей.

Современное оснащение для качественной медицинской помощи

В обновленном корпусе разместились:

• Приемное отделение

• Реанимация и интенсивная терапия для пациентов с сосудистыми нарушениями

• Отделение функциональной диагностики

• Кардиологическое отделение №1

• Кабинет компьютерной томографии

• Несколько операционных, включая экстренную рентген-хирургическую с современным ангиографом

Для удобства пациентов перед корпусом обустроена просторная парковка.

Монумент в честь героев в белых халатах

Кульминацией мероприятия стало открытие монумента медицинским работникам Оренбургской области. Скульптурная композиция, созданная под руководством скульптора Александра Сукманова, представляет собой трехфигурную группу, объединенную двойной спиралью ДНК.

Татьяна Савинова, вице-губернатор и министр здравоохранения Оренбургской области, отметила: «Скульптурная композиция обрела воплощение благодаря поддержке и участию 4325 оренбургских медиков, меценатов, просто неравнодушных людей. В трудные ковидные годы возникла идея, что необходим монумент, посвящённый героям-медикам, которые в разные периоды времени были всегда на передовой».

Взгляд в будущее

Мероприятие завершилось символичным актом – посвящением в студенты первокурсников Оренбургского государственного медицинского университета, что подчеркнуло преемственность поколений в медицинской профессии.

Открытие обновленного кардиологического корпуса и монумента медработникам – это не просто очередной этап в развитии здравоохранения Оренбургской области. Это яркое свидетельство признания заслуг медицинского сообщества и инвестиция в будущее здоровье жителей региона. Оренбург демонстрирует, что даже в непростые времена можно и нужно развивать медицинскую инфраструктуру, создавая условия для качественной и доступной медицинской помощи.