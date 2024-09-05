Представители Уральской Стали приняли участие в Форуме труда «Живи и работай в Оренбуржье!»

В Оренбурге прошел первый масштабный форум труда «Живи и работай в Оренбуржье». В рамках деловой программы обсудили вопросы развития кадрового потенциала региона, обеспечения безопасных условий труда, использования IT-технологий. В ДКиС «Газовик» была организована экспозиция ведущих предприятий Оренбуржья и других регионов России. В концепции оригинального стенда Уральская Сталь демонстрировала свои инновационные разработки.

В ходе торжественной церемонии открытия Форума губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил победителей конкурса трудовых династий, среди которых семьи металлургов Уральской Стали – Коряк и Алдушины.

В мероприятиях приняли участие около 6 тысяч человек: работодатели, руководители кадровых служб, специалисты по охране труда, студенты и школьники. Директор по персоналу АО «Уральская Сталь» Андрей Завалишин стал спикером Пленарной сессии «Вектор развития кадровой политики: новые инструменты и возможности». На встрече обсудили решения для достижения долгосрочного кадрового баланса, стратегии в условиях жесткой конкурентной борьбы за востребованные кадры. Директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО «Уральская Сталь» Юрий Шастов выступил на сессии «Цифровое будущее охраны труда», где представил доклад о цифровых инструментах в сфере охраны труда и промышленной безопасности на комбинате.

Церемония награждения заслуженных работников предприятий Оренбургской области завершила Форум. Благодарность губернатора Оренбургской области получили работники Уральской Стали: машинист крана фасоннолитейного цеха Сергей Губин, водопроводчик доменного цеха Владимир Зайцев, слесарь-ремонтник листопрокатного цеха Александр Журавлев.

Форум труда «Живи и работай в Оренбуржье» стал важной платформой для обмена опытом и обсуждения перспектив развития трудового потенциала региона.