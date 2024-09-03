В Оренбурге на заслуженный отдых проводили Виктора Андреева, вице-президента клуба «Факел-Газпром»

3 сентября в Центре настольного тенниса Оренбурга состоялись торжественные проводы на заслуженный отдых Виктора Андреева, стоявшим у истоков развития настольного тенниса в регионе и России. Под его руководством клуб «Факел-Газпром» стал одним из лидеров европейского настольного тенниса.

Виктор Михайлович Андреев, легендарная фигура в мире настольного тенниса, завершает свою карьеру. За годы своей работы он превратил клуб «Факел-Газпром» из команды второй лиги в настоящего флагмана европейского уровня: пять побед в Лиге европейских чемпионов, одиннадцать чемпионских титулов России и четыре Кубка страны — это лишь часть достижений, достигнутых под его руководством.

«Виктор Михайлович всегда смотрел далеко вперед. Он никогда не останавливался: проводил турниры, искал новые методики, организовывал чемпионаты. Вся его работа — это работа на результат, на перспективу: воспитание чемпионов, создание клуба, Центра настольного тенниса, а сейчас — строительство Академии настольного тенниса», — отметил вице-президент Федерации настольного тенниса России, Заслуженный работник физической культуры и спорта Виктор Батов.

Строительство спортивного интерната для одаренных детей стало возможным благодаря поддержке председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, вице-президента Олимпийского комитета России Игоря Левитина и президента клуба «Факел-Газпром», генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олега Николаева.

«Виктор Михайлович посвятил жизнь развитию настольного тенниса в Оренбуржье, России и за ее пределами. Вера и преданность любимому спорту объединили под крылом «Газпрома» лучших спортсменов и тренеров, создали прекрасный коллектив. Это единство привело «Факел-Газпром» к званию визитной карточки региона и флагмана российского и европейского настольного тенниса», — заявил Олег Николаев.

Под руководством Андреева был создан Центр настольного тенниса, который уже 11 лет является домом для юных талантов. В настоящее время идет активное строительство уникальной для страны Академии настольного тенниса, которая станет частью единой инфраструктуры для подготовки спортсменов и укрепления позиций Оренбурга как Степной столицы настольного тенниса.

Виктор Михайлович отдал спорту 57 лет своей жизни: 31 год он возглавлял областную Федерацию настольного тенниса, 23 года был «у руля» клуба «Факел-Газпром» и 11 лет руководил Центром настольного тенниса России. Его вклад неоценим, и многие считают, что настольный теннис в России неотделим от имени Виктора Андреева.

«Если спросить у любого болельщика, с кем у них ассоциируется настольный теннис, в числе первых назовут имя Виктора Михайловича Андреева. Это человек, который беззаветно предан нашему любимому виду спорта», — отметил вице-губернатор и президент областной Федерации настольного тенниса Дмитрий Кулагин, вручая Виктору Андрееву удостоверение Почетного члена Оренбургской областной федерации настольного тенниса с символичным номером 1.

В этот день слова благодарности и признательности в адрес Виктора Андреева прозвучали от министра физической культуры и спорта Оренбургской области Олега Панькина, председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Оренбурга Сергея Леонова, а также от игроков, тренеров и коллег, которые прошли вместе с ним столь яркий и насыщенный путь.

Виктор Андреев также был награжден почетными адресами и наградами от правительства Российской Федерации, Олимпийского комитета России, ПАО «Газпром», губернатора Оренбургской области, Законодательного собрания, ООО «Газпром добыча Оренбург», министерства физической культуры и спорта Оренбургской области и администрации города.

Виктор Андреев остается символом целеустремленности и преданности своему делу, и его вклад в развитие настольного тенниса будет помнить каждое поколение спортсменов и поклонников этого вида спорта.