Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, смогут изменить назначение сертификата и подать заявления на выплаты с сентября

С 2 сентября жители региона получат возможность изменить назначение сертификата на жилье, а в середине сентября откроется подача заявлений на выплаты на капитальный ремонт пострадавших домов. Правительство РФ увеличило размеры выплат в 1,5 раза.

Жители Оренбургской области, пострадавшие от недавнего паводка, смогут изменить назначение сертификатов на утрату жилья и подать заявления на дополнительные выплаты на капитальный ремонт. Как сообщили в правительстве региона, важные изменения вступят в силу в начале сентября.

С 2 сентября в личном кабинете на сайте Министерства строительства появится опция смены вида сертификата. Граждане смогут изменить назначение уже полученного свидетельства — со строительства нового жилья на приобретение готового и наоборот. Сделать это можно будет только один раз.

Для тех, кто ранее подал заявление на получение сертификата в связи с утратой жилья, но получил отказ из-за наличия доли менее 18 кв. м в другом жилье, есть хорошие новости. Повторно подавать заявление не потребуется, так как выплаты назначат в беззаявительном порядке.

Однако, если граждане подавали заявление на получение выплат на капитальный ремонт пострадавшего дома и получили отказ по той же причине — доля в другом жилье менее 18 кв. м, — им необходимо будет подать повторное заявление. Ожидается, что опция станет доступной в середине сентября.

Дополнительно сообщается о предстоящей индексации выплат, которая произойдет автоматически при поступлении федеральных средств в региональный бюджет. Напомним, что правительство РФ увеличило размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях в 1,5 раза. В частности:

Единовременная материальная помощь гражданам увеличится с 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

увеличится с 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Помощь при частичной утрате имущества первой необходимости вырастет с 50 тыс. до 75 тыс. рублей.

вырастет с 50 тыс. до 75 тыс. рублей. При полной утрате имущества компенсации увеличатся с 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

компенсации увеличатся с 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Выплаты на капитальный ремонт жилья, пострадавшего во время наводнения, увеличатся с 7 до 9 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

Эти меры направлены на поддержку пострадавших от паводка жителей и восстановление их домов и имущества. Министерство строительства Оренбургской области призывает граждан внимательно следить за обновлениями на сайте ведомства и использовать новые возможности для изменения сертификатов и подачи заявлений на выплаты.