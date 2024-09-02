В новом ЖК «Микрорайон маршала Рокоссовского» открылась современная школа на 1135 мест

Сегодня в Оренбурге торжественно открыли новую школу, построенную в рамках национального проекта «Образование». Учебное заведение, рассчитанное на 1135 мест, распахнуло свои двери в микрорайоне маршала Рокоссовского.

В церемонии открытия приняли участие ключевые фигуры региона, включая губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, депутата Государственной Думы Олега Димова, вице-губернатора по социальной политике и министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову, а также заместителя председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Александра Куниловского.

Денис Паслер: «Это важный шаг для нашего региона»

В своей приветственной речи губернатор Денис Паслер подчеркнул важность нового учебного заведения для развивающегося района:

«Сегодня мы вместе открываем большую, новую, уютную, функциональную школу. В новом микрорайоне идет активное строительство домов, проживает много молодых семей, и новое учебное заведение здесь было просто необходимо. Наша область стабильно показывает высокие результаты по уровню образования. Безусловно, в этом есть огромная заслуга наших педагогов и родителей учеников. Уверен, что в современной технически оснащенной школе у вас будут все возможности для развития талантов и получения новых знаний. Искренне поздравляю всех школьников, педагогов, родителей с началом учебного года. В добрый путь!»

Современное оснащение и условия для развития

Школа была построена в рекордные сроки — строительство началось в сентябре 2022 года, и на реализацию проекта было выделено около 1,4 млрд рублей. В учебном заведении будет работать 60 педагогов, которые будут обучать детей в современных условиях.

В школе оборудованы кабинеты физики, химии и биологии с цифровыми лабораториями, что предоставляет уникальную возможность для применения теоретических знаний на практике. В распоряжении школьников будут цифровые микроскопы, виртуальный планетарий и телескопы со штативами, что значительно расширяет возможности для углубленного изучения наук.

Учебное заведение также включает универсальные помещения для продленного дня, что позволяет родителям быть уверенными в том, что дети находятся под присмотром и продолжают развивать свои навыки после основных уроков.

Для занятий спортом в школе открыты большой, малый и тренажерный спортивные залы, а также оборудованы футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки.

Инклюзивное образование и поддержка особых детей

Особое внимание уделено созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями. В школе открыт класс для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, что подчеркивает стремление региона к инклюзивному образованию.

Новая школа — шаг в будущее образования Оренбургской области

Открытие новой школы в микрорайоне маршала Рокоссовского — это важный шаг в развитии образовательной инфраструктуры Оренбургской области. Современные условия, оборудование и возможности для всех детей, включая тех, кто нуждается в особой поддержке, станут основой для качественного образования и формирования успешных поколений оренбуржцев.

Горожанам предлагается внимательно следить за новостями о дальнейших проектах в рамках национальной программы «Образование» и активно участвовать в жизни своего района, поддерживая развитие комфортной и благополучной среды для всех жителей