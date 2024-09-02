В селе Нежинка открыт новый корпус Нежинского лицея на 1135 мест

Сегодня, 2 сентября, в селе Нежинка Оренбургского района состоялось торжественное открытие второго корпуса Нежинского лицея. Новый учебный корпус, рассчитанный на 1135 учащихся, был построен в рамках региональной программы по развитию образования и стал долгожданным объектом для местного сообщества.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, вице-губернатор по социальной политике и министр здравоохранения Татьяна Савинова, заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Александр Куниловский и генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев.

Денис Паслер: «Новая школа открывает двери в будущее»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил значимость открытия нового корпуса для района и подчеркнул вклад, который современные образовательные учреждения вносят в развитие региона:

«Школа в Нежинке была давным-давно долгожданной. Школа современная, оснащенная всем необходимым для развития спортивных талантов, технических и гуманитарных направлений. Самое важное – сформирован профессиональный коллектив педагогов. Только в Оренбургском районе в последние годы мы построили 5 школ. Дорогие ребята! У каждого из вас есть свои таланты. Чтобы их выделить, подчеркнуть и направить вас в нужном направлении в жизни, конечно, нужны помощники, наставники, родители, педагоги. И нет сомнения, что вместе мы с этой задачей справимся. Я желаю максимально плодотворно провести этот учебный год, использовать все возможности, которые вам дает новая школа и педагоги. Желаю всем оренбургским ученикам, студентам успехов в новом учебном году, счастья и здоровья!»

Модернизация и новые возможности для учеников

На строительство второго корпуса Нежинского лицея было выделено порядка 1,5 млрд рублей из консолидированного бюджета. Новый корпус включает 41 кабинет, среди которых — 4 кабинета информатики, лингафонный кабинет, мастерские рукоделия для мальчиков и девочек, а также гончарная мастерская. Открыт центр образования «Точка роста», оснащенный современным оборудованием для поддержки различных образовательных программ.

Особое внимание уделено развитию научно-исследовательских навыков у учеников. В лицее установлена гидропонная мини-ферма для выращивания микрозелени, что позволяет детям на практике изучать основы биологии и сельского хозяйства. Также в новом здании открыт класс Росгвардии, кабинет «Основы безопасности и защиты Родины» и лазерный мобильный тир, что способствует патриотическому воспитанию школьников.

Для занятий спортом в лицее предусмотрены три зала, оснащенные разнообразным оборудованием и инвентарем, что создаёт отличную спортивную базу для организации кружков и секций различных направлений.

Поддержка инклюзивного образования

Новый корпус лицея обеспечивает систему информации и навигации для всех категорий лиц с ограниченными возможностями, создавая доступную и комфортную среду для обучения всех детей.

Представитель родительской общественности Елена Голикова поблагодарила губернатора и всех, кто причастен к созданию нового учебного корпуса:

«Образование – это важная сфера жизни каждого ребёнка и каждой семьи. Уважаемый Денис Владимирович, мы благодарим вас за создание современных условий, которые дают возможность нашим детям заниматься и развиваться в замечательной школе. Это является доказательством доброты и заботы о наших детях. Конечно, вместе мы будем делать наш регион еще лучше, сильнее и ярче».

Новый лицей — шаг к светлому будущему

Открытие второго корпуса Нежинского лицея в селе Нежинка — это не просто завершение ещё одного строительного проекта, а значительный вклад в развитие образовательной инфраструктуры Оренбургского района. Новый лицей не только расширяет возможности для обучения и всестороннего развития детей, но и укрепляет позиции региона как центра качественного образования.

Губернатор Оренбургской области призвал всех школьников максимально использовать предоставленные возможности, а родителям и педагогам пожелал успехов в их важной миссии — воспитании и обучении подрастающего поколения.