Судебные приставы Оренбурга вернули в бюджет полмиллиарда рублей: рейды с Госавтоинспекцией приносят результаты

В Оренбурге судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд, благодаря которому удалось взыскать долги на сумму около полумиллиарда рублей. В ходе мероприятия использовались новейшие технологии, позволяющие быстро выявлять должников среди автомобилистов.

На переулке Станочный города Оренбурга судебные приставы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области вместе с представителями Оренбургской Госавтоинспекции провели очередной рейд, направленный на взыскание долгов с неплательщиков. Мероприятие проходило с использованием специального программного обеспечения, встроенного в камеры видеофиксации, что позволило оперативно распознавать автомобили, владельцы которых имеют задолженности по исполнительным производствам.

Судебные приставы на месте знакомили граждан с информацией о возбужденных против них исполнительных производствах. Должникам предлагалось сразу рассчитаться с долгами либо их транспортные средства подлежали описи и аресту. Всего в рамках рейда было арестовано 12 автомобилей, предварительная стоимость которых оценивается в 6 миллионов рублей. В ходе мероприятия добровольно погашены задолженности на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.

Совместные рейды с Госавтоинспекцией зарекомендовали себя как эффективный инструмент в борьбе с должниками по исполнительным производствам различных категорий. С начала года благодаря таким мероприятиям в государственный бюджет было возвращено около полумиллиарда рублей.

ГУФССП России по Оренбургской области напоминает жителям региона и представителям юридических лиц о важности регулярной проверки на наличие неоплаченных долгов и необходимости их своевременного погашения. Принудительные меры, такие как арест имущества, могут быть применены в любой момент, если задолженности не будут урегулированы.

Судебные приставы призывают оренбуржцев быть ответственными и своевременно оплачивать долги, чтобы избежать неприятных последствий, таких как арест имущества. Совместные рейды с Госавтоинспекцией показали свою результативность, и, возможно, станут регулярной практикой в работе с должниками.