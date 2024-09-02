Со времён Древнего Рима фраза «В здоровом теле — здоровый дух» не потеряла своей актуальности. Многие мальчишки и девчонки, начиная заниматься спортом, постепенно обретают силу духа, твёрдость характера и волю к победе. Нацеленность на результат всегда была одной из отличительных черт сенатора от Курской области в Совете Федерации Александра Юрьевича Брыксина, о пути в политику которого рассказывает «Свободная пресса».

Бизнес-подготовка

Будущий сенатор Брыксин начал с побед в вольной борьбе, стал мастером спорта. После завершения спортивной карьеры успешно осваивал бизнес, начав в 2006 году работать заместителем гендиректора по инвестициям завода «Курскрезинотехника» и проработав членом совета директоров завода до 2012 года.

Бизнес и его законы сопоставимы с законами спорта: стратегическое мышление, аналитика, дисциплина и самоконтроль, а в конечном итоге, стойкое желание развиваться помогают добиться желаемого результата.

На политической арене

С 2011 начинается политическая карьера бизнесмена Александра Брыксина. Именно тогда он был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от «Единой России». С конца 2012 года Брыксин также является членом думского комитета по вопросам собственности.

В 2016-м политик во второй раз стал депутатом. На протяжении своей работы в Думе Александр Брыксин не раз демонстрировал спортивный характер и ориентированность на результат.

Политическая деятельность привела Брыксина в 2021 году к посту сенатора от Курской области в Совете Федерации РФ. В верхней палате парламента Брыксин Александр Юрьевич курирует разнообразные программы: поддержка малого и среднего предпринимательства, налоговая реформа, установление правовых основ в сфере космической деятельности — на эти и многие другие преобразования направлена деятельность сенатора Брыксина.

Также являясь вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, не забывает Брыксин и о спорте. С его участием приняты программы по поддержке спортсменов и улучшению их социальных гарантий. Сам сенатор также остаётся верен спортивным привычкам, начиная утро с занятия в спортзале или пробежки.

Спорт и Олимпийские достижения Курской области

Курская область, интересы которой представляет сенатор Брыксин, гордится своими выдающимися спортсменами, среди которых есть и олимпийские чемпионы. Эти атлеты не только внесли свой вклад в мировую спортивную историю, но и стали символом профессионализма. Становится интересно: как удалось небольшому региону воспитать таких мастеров?

Курская область уже не раз удивляла мир своими спортивными талантами.

Вот лишь некоторые из тех, кто оставил свой след в истории:

• Евгения Ламонова, чьё мастерство в фехтовании привело её к золотой медали на Олимпийских играх-2008.

• Александр Поветкин, который принёс славу своему региону, став чемпионом по боксу на Олимпиаде 2004 года.

• Николай Солодухин, завоевавший высшую награду в дзюдо на Олимпиаде-80.

• Валерий Чаплыгин, велосипедист, поднявшийся на вершину Олимпийского пьедестала в 1976 году.

Эти достижения не возникли на пустом месте. Курская область традиционно поддерживает спорт, развивая инфраструктуру, создавая условия для воспитания новых чемпионов. Это можно рассматривать как результат системной работы и внимания к спортивным программам на региональном уровне.

Сенатор Александр Брыксин, который с юности сам был близок к спорту, активно участвует в поддержке атлетов Курской области.

Олимпийские испытания

Недавние Олимпийские игры стали серьёзным испытанием для российских спортсменов. На Олимпиадах 2016 и 2020 годов многие российские атлеты столкнулись с политически мотивированными обвинениями, которые привели к их недопуску к соревнованиям. И даже те, кто получил право выступать, были вынуждены делать это под нейтральным флагом. Эти решения вызвали волну негодования и обвинений в несправедливом отношении к российским спортсменам.

Особое внимание привлекли события Олимпийских игр 2024 года в Париже, где ещё больше российских спортсменов были полностью отстранены от участия. Эти действия со стороны МОК стали предметом серьёзных обвинений в политической предвзятости.

Сенатор Александр Брыксин, понимая всю несправедливость таких решений, активно поддерживал инициативы по защите интересов спортсменов. Он инициировал изменения в законе «Об образовании в РФ», чтобы облегчить доступ к высшему образованию лучшим российским атлетам.

Таким образом, деятельность Брыксина наглядно демонстрирует его приверженность защите интересов российских спортсменов. Он не только поддерживает развитие спорта в Курской области, но и активно защищает права тех, кто оказался в центре международных скандалов.