Спортивный директор «Оренбурга» отстранен от футбольной деятельности на три года

Комитет по этике РФС принял решение отстранить спортивного директора футбольного клуба «Оренбург» Дмитрия Андреева от любой деятельности, связанной с футболом, на три года. Такое решение было принято из-за нарушений регламента по этике, допущенных Андреевым после матча с «Ростовом». Помимо отстранения, ему также назначен штраф в размере 300 000 рублей.

Отстранение и штраф за нарушение регламента

По информации пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), Дмитрий Андреев нарушил статьи 8, 10, 101 и 15 регламента РФС по этике. В связи с этим комитет по этике наложил на него санкции в виде запрета на осуществление футбольной деятельности на срок три года, из которых один год будет реальным наказанием, а два года — условной санкцией. Кроме того, Андреев обязан выплатить штраф в размере 300 000 рублей.

«Дмитрий Андреев нарушил ряд статей регламента РФС по этике, и в соответствии с нормами было принято решение о его отстранении и назначении штрафа», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Причины отстранения и реакция Андреева

Решение об отстранении Андреева связано с его резкими высказываниями в адрес судейской бригады после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» уступил «Ростову» со счетом 2:3. Андреев критически высказался о судействе, что вызвало негативную реакцию и привело к разбирательству со стороны комитета по этике.

Сам Дмитрий Андреев ранее приносил публичные извинения за свои высказывания, отметив, что эмоции после поражения взяли верх. «Мои слова были продиктованы эмоциями, и я приношу извинения всем, кого мог задеть», — заявил он.

Текущее положение клуба и возможные последствия

На текущий момент ФК «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 5 очков после 6 сыгранных туров. В следующем матче 7-го тура оренбуржцы встретятся с московским «Динамо». Отстранение спортивного директора может повлиять на дальнейшую работу клуба, так как Андреев занимал эту должность с 2020 года и играл важную роль в управлении командой.

Ситуация вокруг Дмитрия Андреева подчеркивает важность соблюдения этических норм в спорте и может стать уроком для других функционеров. Как повлияет это решение на результаты команды и её дальнейшее развитие, покажет время. Вопрос о том, сможет ли «Оренбург» справиться с вызовами без своего спортивного директора, остаётся открытым.