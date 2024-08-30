Новотроицкий завод запускает производство извести

30 августа на промышленной площадке ООО «Новотроицкий завод цветных металлов» состоялось открытие нового участка по производству извести. Мероприятие посетил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который отметил значимость проекта для укрепления регионального производства и достижения технологической независимости.

Завод, являющийся резидентом ТОСЭР «Новотроицк», в прошлом году начал производство металлического кальция по алюмотермической технологии, не имеющей аналогов в России. Этот продукт используется в черной и цветной металлургии, а также при производстве аккумуляторов и радиоэлектронных компонентов. Благодаря новому проекту, предприятие расширяет свое производство, запуская линию по выпуску строительной извести, которая является попутным продуктом основного производства и позволяет заводу работать безотходно.

«Когда запускали производство металлического кальция, мы делали акцент на необходимость импортозамещения. Все, что сделано на Новотроицком заводе цветных металлов за последние два года, направлено на достижение технологического суверенитета. Важно, что значительная часть производимой извести будет использоваться на самом предприятии для металлургических процессов, что позволит сократить затраты и снизить зависимость от внешних поставщиков», — отметил Денис Паслер.

Новая линия завода включает в себя современную печь для обжига известняка, что стало первым этапом создания полного цикла производства извести. Полученная известь будет использоваться для дальнейшего производства металлического кальция высокой чистоты — 99 %. В долгосрочной перспективе руководство завода рассматривает возможность расширения и запуска производства металлического магния, что позволит ещё больше диверсифицировать продукцию.

Завод планирует использовать до 80 % производимой извести для собственных нужд, а 20 % продукции будут поставляться на рынок. Известь востребована не только в металлургии, но и в сельском хозяйстве, а также в строительстве. Примечательно, что такая известь уже применяется в строительстве магистралей, таких как трасса М-12.

Запуск новой линии — важный шаг не только для предприятия, но и для всего региона, так как он способствует развитию местной промышленности и укрепляет экономическую независимость. Этот проект демонстрирует способность российской промышленности к инновациям и созданию высококачественных продуктов, которые могут конкурировать на мировом уровне.