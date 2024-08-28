Уральская Сталь открыла в Орске второй Центр карьеры

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») открыл в Орске второй Центр карьеры. Рекрутинговый пункт предприятия в первый день его работы посетили порядка полтысячи гостей.

Соискатели смогли ознакомиться с вакансиями и возможностями новотроицкого металлургического комбината, а также напрямую пообщаться с руководителями предприятия, присутствующими на открытии Центра.

Сегодня Уральская Сталь развивает производственные мощности и наращивает объемы выпуска продукции, имеет потребность в кадрах и возможность обеспечить их достойной заработной платой. Стать частью сильной команды профессионалов комбината могут высококвалифицированные специалисты и соискатели без специального образования, для них предусмотрено бесплатное обучение.

Центр карьеры Уральской Стали находится на Комсомольской площади по проспекту Ленина-24. Будет действовать на постоянной основе с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00, по субботам с 10.00 до 15.00. В режиме одного окна специалисты помогут подобрать для кандидатов оптимальный вариант рабочего места и составить анкету при наличии документов. Еще один Центр работает в ТРЦ «Европейский» с понедельника по четверг с 10.00 до 19.00, по пятницам с 10.00 до 18.00.

Центры нацелены на предоставление возможностей для орчан и жителей восточного Оренбуржья — найти любимую высокооплачиваемую работу, построить карьеру на комбинате и обеспечить благосостояние семьи. Для их проезда до комбината и обратно организовано движение новых комфортабельных автобусов.

В Новотроицке для удобства соискателей рекрутинговые пункты действуют: в каб. 100 управления комбината на Заводской-1 и в кабинете №8 Учебного центра комбината на Советской-64 с понедельника по четверг с 8.15 до 17.15, по пятницам с 8.15 до 16.15. Телефоны для справок: 8 922-824-65-65, 8 (3537) 666-999.