В Оренбурге прошла антитеррористическая комиссия: безопасность на выборах и массовых мероприятиях

Важное заседание городской антитеррористической комиссии в Оренбурге

В Оренбурге состоялось важное заседание городской антитеррористической комиссии, в котором приняли участие представители регионального УФСБ России, прокуратуры, полиции, ГУ МЧС России и управления Росгвардии, а также руководители структурных подразделений городской администрации.

На повестке дня стояли ключевые вопросы, касающиеся обеспечения антитеррористической защищенности избирательных участков в период подготовки и проведения единого дня голосования. Глава города Сергей Салмин отметил:

«Все службы, задействованные в обеспечении безопасности населения и объектов жизнеобеспечения города в дни голосования, будут работать в усиленном режиме».

Это подчеркивает серьезный подход властей к вопросам безопасности в преддверии выборов.

Мэр также акцентировал внимание на необходимости соблюдения антитеррористической защищенности во время массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города. Власти планируют держать на особом контроле места массового скопления граждан, провести их дополнительное обследование с привлечением специалистов-кинологов и обеспечить строгий контрольно-пропускной режим.

Еще одной важной темой обсуждения стала защищенность образовательных учреждений, таких как школы и детские сады, от угроз терроризма и чрезвычайных ситуаций накануне предстоящего учебного года. Это свидетельствует о высоком уровне ответственности местных властей за безопасность детей и молодежи.

По итогам заседания антитеррористической комиссии были определены конкретные задачи для всех должностных лиц по обсуждаемым вопросам, а также установлены сроки их выполнения. Это позволит обеспечить комплексный подход к вопросам безопасности и повысить уровень защищенности граждан в Оренбурге.

Таким образом, заседание комиссии стало важным шагом к созданию безопасной городской среды, где каждый житель сможет чувствовать себя защищенным в любых ситуациях.