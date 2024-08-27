Автобусные полосы под контролем: Оренбургская область внедряет системы фотовидеофиксации нарушений

В Оренбургской области активно реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения

Эта инициатива является частью национального проекта «Безопасные качественные дороги», который призван существенно улучшить дорожную инфраструктуру региона.

С начала текущего года в рамках проекта проведены масштабные работы по обновлению и установке дорожного оборудования. В частности, на дорогах области появилось более 2700 новых дорожных знаков, установлено свыше 5500 метров барьерного ограждения и почти 4500 сигнальных столбиков. Эти меры призваны повысить информированность водителей и снизить риск аварийных ситуаций.

Особое внимание уделяется контролю за соблюдением правил дорожного движения. В Оренбурге на улице Терешковой введена инновационная система мониторинга полос для общественного транспорта. Стационарные технические средства с функцией автоматической фотовидеофиксации установлены в районе домов № 72, 120 и 185. Эти камеры, работающие пока в тестовом режиме, призваны выявлять нарушителей, использующих полосы, предназначенные исключительно для общественного транспорта.

На территории Оренбургской области функционирует разветвленная сеть из 274 стационарных и передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Эти устройства способны выявлять широкий спектр нарушений, включая превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, а также использование непристегнутых ремней безопасности.

Географически камеры распределены по всей области: они установлены как на федеральных и региональных трассах за пределами населенных пунктов, так и на муниципальных дорогах в городах и поселках. Такое расположение обеспечивает комплексный подход к контролю за соблюдением правил дорожного движения.

Важно отметить, что средства, полученные от штрафов за нарушения ПДД, не просто пополняют бюджет, а имеют целевое назначение. Они аккумулируются в дорожном фонде области и впоследствии направляются на дальнейшее развитие и совершенствование дорожной инфраструктуры региона. Таким образом, создается своеобразный «круговорот безопасности», где нарушители косвенно способствуют улучшению дорожных условий.

Представитель областного управления дорожного хозяйства отметил: «Реализация этих мероприятий – важный шаг к созданию более безопасной и комфортной дорожной среды в нашем регионе. Мы не только устанавливаем новое оборудование, но и внедряем современные технологии контроля, что в совокупности должно привести к значительному снижению числа дорожно-транспортных происшествий.»

Эти комплексные меры демонстрируют серьезный подход властей Оренбургской области к вопросам безопасности на дорогах и свидетельствуют о стремлении создать современную, эффективную и безопасную транспортную инфраструктуру в регионе