Оренбург готовится к грандиозному празднованию 281-летия: музыка, шоу и патриотизм

Оренбург готовится отметить свой 281-й день рождения с размахом. Глава города анонсировал насыщенную программу мероприятий, которые пройдут 30 и 31 августа, обещая жителям и гостям незабываемый праздник.

Фестиваль «Голос Евразии» станет ярким открытием торжеств 30 августа. С 17:00 площадь им. Ленина наполнится звуками духовой и джазовой музыки. Мероприятие привлечет талантливые коллективы из Оренбурга, столицы и Нижнего Новгорода, создавая уникальную атмосферу музыкального единства.

Вечером того же дня, в 20:00, на главной площади города развернется грандиозный концерт с участием лучших творческих коллективов Оренбурга, демонстрируя богатство местной культуры.

Кульминацией первого дня празднований станет выступление Шамана (Ярослава Дронова) в 21:00. Артист, завоевавший популярность благодаря патриотическим композициям «Встанем» и «Я русский», выступит на площади Ленина. Стоимость его участия в празднике составит 16 миллионов рублей, что подчеркивает масштаб мероприятия.

31 августа город вновь наполнится музыкой. В 17:00 одновременно стартуют концерты в парке «Салют, Победа!» и парке имени Ленина. В это же время на Беловке, перед Музеем истории города, начнется захватывающее цирковое шоу «Парад – Алле».

Особое внимание уделено парку «Ласковый май» на ул. Магнитогорская, 80. 29 августа с 16:00 здесь пройдут разнообразные мастер-классы, выставки и караоке-площадки. Гвоздем программы станет гала-концерт, на котором прозвучат песни легендарной группы «Ласковый май». Переименование парка в честь Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова подчеркивает связь города с историей отечественной поп-музыки.

«Программа Дня города в Оренбурге будет невероятно разнообразной,» – отметил Сергей Салмин. «Помимо упомянутых мероприятий, горожан и гостей ждут многочисленные выставки, концерты, кинопоказы, праздники в микрорайонах и парках, а также работа творческих площадок. Мы уверены, что каждый найдет что-то по душе и сможет в полной мере насладиться атмосферой праздника.»

Такая насыщенная программа не только обещает яркие впечатления, но и демонстрирует богатство культурной жизни Оренбурга, его открытость новому и уважение к традициям. День города станет настоящим праздником единства, творчества и патриотизма.