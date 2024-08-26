Оренбург готовится к празднику: временные изменения в движении транспорта

В преддверии торжеств, посвященных Дню города, администрация Оренбурга анонсировала ряд временных ограничений дорожного движения. Информация об этом поступила из официальных источников мэрии 26 августа 2024 года.

Согласно полученным данным, 30 и 31 августа жителей и гостей города ожидают некоторые неудобства, связанные с перекрытием ряда центральных улиц. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности и комфорта горожан во время проведения праздничных мероприятий.

В пятницу, 30 августа, с 14:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

Улица Цвиллинга (от Постникова до Профсоюзной )

(от до ) Улица Советская (от Володарского до Постникова )

(от до ) Улица Профсоюзная (от Пролетарской до Цвиллинга )

(от до ) Улица Володарского (от Пролетарской до 9 Января )

(от до ) Улица 9 Января (от Постникова до Володарского )

(от до ) Переулок Матросский (от Краснознаменной до Володарского )

(от до ) Переулок Свободина

Проспект Парковый (от Михаила Фадеева до Постникова)

В субботу, 31 августа, ограничения коснутся переулка Дмитриевского. С 11:00 до 23:00 будет перекрыт участок от переулка Южного до улицы Набережной.

Представитель городской администрации подчеркнул важность предварительного планирования маршрутов:

«Мы настоятельно рекомендуем оренбуржцам заблаговременно продумать свои передвижения в дни празднования, учитывая необходимость объезда перекрытых участков. Это поможет избежать неудобств и сделает праздник более комфортным для всех.»

Городские власти призывают жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и напоминают, что данные меры направлены на обеспечение безопасности во время проведения массовых мероприятий, посвященных Дню города.