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29 августа 2024 г.
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Оренбург готовится к празднику: временные изменения в движении транспорта

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В преддверии торжеств, посвященных Дню города, администрация Оренбурга анонсировала ряд временных ограничений дорожного движения. Информация об этом поступила из официальных источников мэрии 26 августа 2024 года.

Согласно полученным данным, 30 и 31 августа жителей и гостей города ожидают некоторые неудобства, связанные с перекрытием ряда центральных улиц. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности и комфорта горожан во время проведения праздничных мероприятий.

В пятницу, 30 августа, с 14:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

  • Улица Цвиллинга (от Постникова до Профсоюзной)
  • Улица Советская (от Володарского до Постникова)
  • Улица Профсоюзная (от Пролетарской до Цвиллинга)
  • Улица Володарского (от Пролетарской до 9 Января)
  • Улица 9 Января (от Постникова до Володарского)
  • Переулок Матросский (от Краснознаменной до Володарского)
  • Переулок Свободина
  • Проспект Парковый (от Михаила Фадеева до Постникова)

В субботу, 31 августа, ограничения коснутся переулка Дмитриевского. С 11:00 до 23:00 будет перекрыт участок от переулка Южного до улицы Набережной.

Представитель городской администрации подчеркнул важность предварительного планирования маршрутов:

«Мы настоятельно рекомендуем оренбуржцам заблаговременно продумать свои передвижения в дни празднования, учитывая необходимость объезда перекрытых участков. Это поможет избежать неудобств и сделает праздник более комфортным для всех.»

Городские власти призывают жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и напоминают, что данные меры направлены на обеспечение безопасности во время проведения массовых мероприятий, посвященных Дню города.

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