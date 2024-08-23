В Оренбургской области стартует масштабный проект по подготовке кадров для беспилотной авиации

В Оренбургской области начинается реализация крупного образовательного проекта, направленного на подготовку специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Проект является частью федеральной инициативы «Кадры для беспилотных авиационных систем», запущенной в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Ключевые моменты проекта:

На базе гуманитарно-технического техникума Оренбурга с нового учебного года начнет работу Центр подготовки операторов беспилотных систем .

с нового учебного года начнет работу . В 18 школах региона откроются специализированные классы для изучения процесса создания и эксплуатации БПЛА .

. Закуплено более 680 единиц беспилотных летательных аппаратов для обучения.

для обучения. Планируется, что за год более 5 000 школьников и студентов освоят навыки эксплуатации и обслуживания БПЛА .

. 85 преподавателей проходят обучение на ведущих площадках страны по данному направлению.

Губернатор области подчеркнул перспективность данного направления, отметив, что выпускники смогут найти применение полученным навыкам в различных отраслях экономики, включая сельское хозяйство, экологию, геодезию, картографию и строительство.

Этот проект не только отвечает современным запросам экономики, но и соответствует текущему уровню развития технологий, что делает его особенно привлекательным для молодежи.

Реализация данной инициативы позволит Оренбургской области внести существенный вклад в развитие кадрового потенциала страны в сфере беспилотных технологий, а также повысить конкурентоспособность региона в высокотехнологичных отраслях.