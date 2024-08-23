Уральская Сталь – обладатель наград регионального конкурса «Лидер экономики Оренбургской области»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») отмечен наградами Ежегодного областного конкурса «Лидер экономики» в номинациях: «Организация высокой социальной эффективности», «Лучший экспортёр» и «Лучшая корпоративная практика стимулирования здорового образа жизни». Кроме того, за вклад в социально-экономическое развитие области комбинат отмечен Благодарственным письмом губернатора Оренбургской области.

Чествование состоялось 22 августа в Оренбурге. Знаки отличия и Благодарственные письма (Дипломы) губернатор Денис Паслер вручил управляющему директору предприятия Сергею Журавлёву. При определении лидерства Уральской Стали учитывался рост социально-экономических показателей предприятия и экспорта продукции, а также социальная эффективность предприятия и реализация здоровьесберегающих проектов.

В 2023 году на Уральской Стали произведено более 2,3 млн тонн агломерата, более 1,4 млн тонн кокса, более 2,7 млн тонн чугуна, более 1,5 млн тонн стали, почти 900 тыс. тонн металлопроката. На модернизацию производственных мощностей и техническое перевооружение предприятия на 5 лет предусмотрены беспрецедентные инвестиции в более 150 млрд рублей. Предприятие имеет множество совместных проектов по внедрению инноваций и новых технологий, в том числе с научными и образовательными учреждениями, системно проводит координационные советы, обеспечивающие развитие кооперационных связей.

Уральская Сталь является крупнейшим налогоплательщиком региона, за прошлый год в консолидированный бюджет региона направила более 13 млрд рублей налогов и сборов. Объем внешних социальных выплат комбината в финансирование областных и муниципальных социальных проектов составил 147 млн рублей. Реализовано финансирование ремонтов двух крупных социальных объектов города — плавательного бассейна «Волна» и стадиона «Юность».

Сегодня Уральская Сталь – один из крупнейших работодателей региона со штатом более 9 тыс. человек. В связи с расширением производства комбинат принимает новых специалистов и работников. Рекрутинговые центры открыты в Новотроицке – в кабинете №100 управления на Заводской-1 и в кабинет №8 Учебного центра на Советской-64. В Орске – в ТЦ «Европейский» и на комсомольской площади по пр. Ленина-24. Среднемесячная заработная плата металлургов – более 80 тыс. рублей. Для желающих повысить квалификацию предоставляется возможность бесплатного обучения.

Социальный пакет Уральской Стали является одним из самых наполненных в отрасли. В 2023 году в рамках оказания материальной помощи работникам, членам их семей, а также ветеранам предприятия были предоставлены социальные выплаты на сумму 153 млн рублей, на оздоровление и санаторно-курортное лечение – 109 млн рублей. На медицинское обслуживание металлургов направлено 95 млн рублей. На реализацию спортивно-культурных мероприятий для работников и членов их семей – 98 млн рублей. На комбинате реализуются лучшие корпоративные практики стимулирования здорового образа жизни. Более 9 тыс. работников, ветеранов производства и студентов базовых учебных заведений вовлечены в участие спортивных и культурных мероприятий.

Справочно:

Конкурс «Лидер экономики Оренбургской области» проводится с 2001 года по инициативе Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей при поддержке Правительства области и Федерации организаций профсоюзов. За это время Уральская Сталь почти ежегодно побеждала в различных номинациях конкурса.