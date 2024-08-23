В Оренбурге стартует XVII Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард»

23 августа в Оренбурге открывается XVII Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Этот ежегодный кинофорум, проходящий при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Оренбургской области, продлится до 29 августа.

За 16 лет существования фестиваль стал значимым культурным событием, привлекшим более 210 000 зрителей и 1650 российских и иностранных гостей. На нем было показано свыше 1100 фильмов из 65 стран, состоялось более 650 премьер.

В этом году программа фестиваля включает 123 художественных и анимационных фильма в трех конкурсных программах:

Международный конкурс (10 картин)

(10 картин) Открытый российский конкурс «Сплетённые параллели» (10 фильмов)

(10 фильмов) Конкурс короткого метра «Шаг» (30 работ)

Особое внимание уделено теме семейных ценностей, что связано с объявленным в России Годом семьи. Фильмом открытия станет картина «Мужчина и женщина» режиссёра Владимира Котта.

Кроме конкурсных показов, зрителей ждут 8 внеконкурсных программ, включающих 15 полнометражных художественных фильмов и множество анимационных лент. Среди них программы, посвященные юбилеям известных кинодеятелей, истории Оренбуржья, творчеству Александра Пушкина и другим темам.

Фестиваль также предложит серию мастер-классов и творческих вечеров с участием известных актёров и режиссёров.

Ожидается участие более 3200 гостей, в том числе из Монголии, Марокко и Индии. В рамках фестиваля будут вручены 11 «Золотых сарматских львов».

Показы и мероприятия пройдут в кинотеатрах «Космос» и «Сокол», летнем кинотеатре «На Беловке» и выставочном комплексе «Салют, Победа!».

Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» продолжает оставаться важной площадкой для международного культурного обмена и демонстрации достижений мирового кинематографа.