Реальные доходы жителей Оренбуржья выросли на 2,2% в первом полугодии 2024 года

Агентство «Эксперт РА» опубликовало результаты исследования динамики бюджетных и социально-экономических показателей регионов России за первые шесть месяцев 2024 года. Согласно отчету, в целом по стране реальные денежные доходы населения увеличились на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Положительная динамика наблюдалась в 50 субъектах Российской Федерации.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) наиболее заметный рост доходов зафиксирован в Нижегородской, Ульяновской и Самарской областях. Оренбургская область заняла восьмое место в рейтинге регионов ПФО, расположившись между Татарстаном и Мордовией. Реальные денежные доходы оренбуржцев выросли на 2,2% в сравнении с первым полугодием 2023 года.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подчеркнул важность этого показателя: «Рост реальных доходов населения — ключевой параметр при реализации экономической политики в регионе. Он основывается на базовых критериях, отражающих уровень жизни: ценах на социально значимые товары и услуги, средней заработной плате, уровне инфляции. Позитивная динамика свидетельствует о правильности выбранного курса».

По итогам 2023 года Оренбургская область вошла в число лидеров страны по темпам роста средней заработной платы. Достигнуты целевые показатели средней зарплаты работников бюджетной сферы. На выполнение указов президента РФ по повышению средней заработной платы было направлено свыше 26 миллиардов рублей из консолидированного бюджета области.

Игнат Петухов, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике, отметил: «Наша главная задача — обеспечение социально-экономического благополучия жителей региона. Мы достигаем этого через привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, рост ВРП и поддержку бизнеса. В настоящее время в области реализуется более 100 крупных инвестиционных проектов, созданы тысячи рабочих мест, а количество занятых в малом и среднем предпринимательстве значительно увеличилось благодаря государственной поддержке».

В целом по России наблюдалась положительная динамика ключевых социально-экономических показателей. Рост промышленного производства отмечен в 73 регионах, объема строительных работ — в 46, оборота розничной торговли — в 82, платных услуг населению — в 74. Также зафиксировано увеличение производства сельскохозяйственной продукции в 46 регионах и привлечения инвестиций — в 66 субъектах РФ.