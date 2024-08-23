Самарские таможенники пресекли крупный канал контрабанды опасного вещества для похудения

Самарские таможенники в сотрудничестве с рядом правоохранительных органов успешно пресекли масштабную операцию по нелегальному ввозу сибутрамина на территорию России. Более 91 килограмма этого сильнодействующего вещества было замаскировано под безобидные средства для снижения веса.

Контрабандисты проявили изобретательность, упаковав запрещенный препарат в разнообразную тару: от блистеров до жестяных коробок. Попытка провоза крупной партии через автомобильный пункт пропуска в Оренбургской области была пресечена благодаря бдительности сотрудников таможни и пограничной службы.

Примечательно, что данная поставка являлась уже вторым этапом в рамках выявленного канала контрабанды. Первая партия, содержащая 114 килограммов сибутрамина, была перехвачена в конце прошлого года. Это свидетельствует о систематическом характере преступной деятельности и ее значительных масштабах.

По факту незаконного перемещения сильнодействующих веществ через государственную границу возбуждены два уголовных дела. Организатор преступной схемы задержан и заключен под стражу. Согласно российскому законодательству, за подобные деяния предусмотрено суровое наказание – до 10 лет лишения свободы с возможным штрафом до одного миллиона рублей.

Данный случай демонстрирует эффективность межведомственного взаимодействия в борьбе с контрабандой опасных веществ и подчеркивает важность постоянной бдительности на границах страны.