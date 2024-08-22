Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в входит в группу компаний «Уральская Сталь») открывает в Орске второй Центр карьеры. Торжественное открытие состоится 24 августа в 11-00 на Комсомольской площади по адресу пр. Ленина-24.

В этот день здесь можно будет не только узнать исчерпывающую информацию о вакансиях Уральской Стали, но и принять участие в интерактиве, сделать селфи в костюме металлурга и получить фирменный мерч от комбината.

«Уральская Сталь наращивает объемы выпуска продукции, масштабирует и расширяет производственные мощности, в связи с чем имеет значительный спрос на кадры и имеет возможность предложить конкурентоспособные зарплаты. Это касается как высококвалифицированных специалистов, так и потенциальных работников без профессионального опыта, которым будет предоставлена возможность пройти бесплатное обучение. Центр карьеры предлагает обеим группам кандидатов удобный формат для самопрезентации, где квалифицированные специалисты помогут подобрать наиболее подходящие вакансии», – рассказал директор по персоналу Уральской Стали Андрей Завалишин.

Как и первый Центр карьеры в ТРЦ «Европейский», данный рекрутинговый пункт будет действовать на постоянной основе. Его специалисты готовы не только подобрать соискателям вакансию, но и провести первое интервью и ответить на все интересующие вопросы. Сюда можно сразу прийти с пакетом документов для заполнения анкеты. В Новотроицке для удобства соискателей действует пункт приема претендентов в кабинете №8 Учебного центра комбината на Советской-64. Телефоны для получения информации: 8 (3537) 666-999, 8 922-824-65-65.