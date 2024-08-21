Ozon открывает первый фулфилмент-центр в Оренбурге

Ведущий российский маркетплейс Ozon сделал значительный шаг в расширении своей логистической инфраструктуры, запустив первую очередь нового фулфилмент-центра в Оренбургской области. Этот стратегический объект, расположенный на территории особой экономической зоны «Оренбуржье», призван существенно улучшить качество обслуживания клиентов и расширить возможности для продавцов в регионе.

Инвестиционный проект Ozon впечатляет своими масштабами: компания планирует вложить свыше 4 миллиардов рублей в оснащение комплекса передовым оборудованием и создание современной IT-инфраструктуры. Первая очередь логистического центра, площадь которой составляет 40 000 квадратных метров, уже введена в эксплуатацию. Амбициозные планы Ozon не ограничиваются этим: к весне 2025 года предполагается завершение второй очереди, что позволит удвоить общую площадь объекта.

После полного запуска комплекс сможет похвастаться впечатляющими показателями производительности. Его вместимость составит более 31 миллиона товарных единиц, а ежедневная обработка заказов достигнет отметки в 915 000. Это значительно повысит эффективность логистических операций Ozon в регионе.

Новый фулфилмент-центр станет первым объектом такого рода для Ozon в Оренбургской области. Он будет осуществлять полный цикл обработки заказов: от приема товаров до формирования посылок. Уже сейчас продавцы могут подавать заявки на поставку товаров, а начало отгрузок запланировано на 26 августа.

Александр Гейль, генеральный директор Ozon Fulfillment, подчеркнул стратегическую важность нового объекта: «Расширение нашей логистической сети в Оренбургской области – это закономерный ответ на растущий спрос со стороны покупателей и продавцов в регионе. Запуск этого фулфилмент-центра позволит нам значительно сократить сроки доставки, предлагая жителям области получение товаров уже на следующий день после заказа. Кроме того, это создаст дополнительные возможности для местных предпринимателей, желающих развивать свой бизнес на нашей платформе».

Этот проект не только укрепит позиции Ozon на рынке электронной коммерции, но и внесет существенный вклад в экономическое развитие Оренбургской области, создавая новые рабочие места и стимулируя рост местного бизнеса. Открытие логистического комплекса Ozon демонстрирует уверенность компании в потенциале региона и готовность инвестировать в его будущее.