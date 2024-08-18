ТЭЦ Уральской Стали даст горячую воду Новотроицку точно в срок

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») закончены работы по подготовке оборудования тепловой сети теплоэлектроцентрали к отопительному сезону.

Профилактика стартовала еще в мае, а в августе на особый режим вывели оборудование, которое будет греть город и комбинат в холода. В рамках ежегодного планового ремонта основных мощностей бойлеров городской теплосети горячее водоснабжение было приостановлено с 5 по 16 августа (24:00). Чтобы соблюсти сжатые сроки, в профилактических работах в круглосуточном режиме было задействовано 50 человек.

Производится планомерное заполнение системы водой и гидравлические испытания на территории комбината и в городе, включены в работу бойлерные установки на теплоэлектроцентрали. Горячее водоснабжение в квартирах новотройчан в течение дня будет возобновлено по графику благодаря слаженной и профессиональной работе работников теплоэлектроцентрали и дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам.