В Оренбурге продолжается масштабная программа обеспечения жильем детей-сирот

В Оренбурге идет активная приемка квартир для детей-сирот, демонстрируя значительный прогресс в решении жилищного вопроса для этой категории граждан. Межведомственная комиссия проводит тщательную проверку жилых помещений в различных районах города, включая улицы Фронтовиков, Маршала Рокоссовского, проспект Победы и новостройку на улице Березка.

Мария Каныгина, заместитель Главы города и начальник департамента имущественных и жилищных отношений, подчеркнула высокое качество подготовки квартир:

«Каждое жилое помещение оснащено чистовой отделкой эконом-класса, установлены все необходимые приборы учета, сантехника и кухонное оборудование. Наша комиссия тщательно проверяет каждый аспект — от качества отделки до соответствия нормам пожарной безопасности.»

Особое внимание уделяется устранению любых недочетов перед передачей квартир в муниципальную собственность. Застройщики оперативно реагируют на замечания комиссии, обеспечивая высокий стандарт жилья.

Каныгина отметила беспрецедентный масштаб программы за последние два года, связывая это с практикой заключения контрактов на этапе строительства и существенным увеличением финансирования:

«Благодаря поддержке губернатора Дениса Паслера, в этом году бюджет на обеспечение жильем детей-сирот вырос более чем вдвое. Мы активно заключаем контракты на участие в долевом строительстве, предоставляя квартиры площадью от 33 до 38 квадратных метров, что превышает нормативы. Разницу в стоимости покрывает муниципалитет.»

С начала года 52 оренбуржца из числа детей-сирот уже получили ключи от квартир в ЖК «Осенний лист«. До конца декабря планируется обеспечить жильем еще 87 человек в ЖК «Квартет» и ЖК «Ботанический сад«.

Процесс приемки квартир осуществляется комплексно, с участием представителей различных городских структур, Госжилинспекции, Роспотребнадзора, МЧС, сетевых компаний и общественных организаций. Такой подход гарантирует высокое качество предоставляемого жилья и соответствие всем необходимым стандартам.

Эта программа является ярким примером эффективного взаимодействия региональных и муниципальных властей в решении социально значимых задач, демонстрируя реальные шаги по улучшению жизни одной из наиболее уязвимых категорий граждан.