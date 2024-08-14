Вода под контролем: : власти сохраняют бдительность несмотря на стабилизацию

14 августа в Оренбургской области продолжается мониторинг гидрологической ситуации. Несмотря на некоторую стабилизацию, власти региона сохраняют бдительность в связи с возможным усилением осадков.

Ирикилинское водохранилище демонстрирует незначительные изменения: сброс воды удерживается на отметке 345 м³/с, в то время как приток снизился до 254 м³/с. Уровни верхнего и нижнего бьефов составляют 244,85 см и 209,60 см соответственно, оба показателя уменьшились на 3 см.

Река Урал показывает разнонаправленную динамику: у Орска наблюдается снижение уровня на 1 см (488 см), в то время как у Оренбурга, Илека и Донского отмечен рост на 4 см (389 см), 2 см (419 см) и 6 см (486 см) соответственно.

Другие реки региона демонстрируют смешанную картину: в то время как уровни Большой Уртазымки, Суундука и Сакмары в некоторых точках снизились, река Большой Ик в Спасском показала значительный рост на 23 см, достигнув отметки 544 см.

Особое внимание уделяется ситуации в Орске. По распоряжению губернатора Дениса Паслера, в городе проводится комплекс мероприятий для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и минимизации рисков подтопления. Организовано круглосуточное дежурство специалистов и тяжелой техники, регулярно проводится мониторинг состояния дамб.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей и стабильную работу городской инфраструктуры. Мы готовы к любому развитию событий и держим ситуацию под постоянным контролем», — подчеркнул один из ответственных должностных лиц.

Водоснабжение Орска осуществляется в штатном режиме, давление в сети соответствует нормативам.

Дорожная обстановка в регионе остается без изменений: закрыты шесть мостов и два участка дорог. На всех закрытых участках установлены временные ограждения и предупреждающие знаки. Возобновление движения будет возможно после нормализации ситуации и проведения необходимых восстановительных работ.

Правительство Оренбургской области и МЧС России продолжают держать ситуацию на контроле. Медицинские учреждения, ресурсоснабжающие организации и аварийно-спасательные службы региона работают в режиме повышенной готовности, обеспечивая оперативное реагирование на любые изменения обстановки.