Уральская Сталь помогла первоклашкам своих работников подготовиться к 1 сентября

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») накануне Дня знаний раздал около 400 школьных наборов первоклассникам, чьи родители трудятся на предприятии и в дочерних обществах.

В актовом зале управления состоялся настоящий праздник со сказочными персонажами и незабываемым выступлением творческих коллективов. Руководители комбината лично поздравили ребят с началом школьной жизни и вручили яркие ортопедические ранцы с полным комплектом необходимых принадлежностей. Брендированные наборы высоко оценили и сами металлурги, как существенную помощь в подготовке к школе.

Наряду с другими социальными акциями, направленными на поддержку работников предприятия и жителей города Уральской Сталью, эта будет действовать в компании на постоянной основе.