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15 августа 2024 г.
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Волонтёры Уральской Стали в шестой раз проводят акцию «Собери ребёнка в школу»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Активисты волонтёрского движения «Хорошие дела» комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») открыли сбор школьных принадлежностей для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Поучаствовать в благотворительной акции можно до 22 августа.

Сбор канцтоваров проводится по будням в рабочее время 09:00 до 18:00 по адресам, где установлены специальные боксы:

  • Ледовый дворец, ул. Советская-75д,
  • к/т «Молодежный», ул. Мира-14,
  • ЦРТДЮ, ул. Советская-138а,
  • ЦРТДЮ, корпус №2, пр. Металлургов-23.

Социальная акция в партнерстве с городской администрацией проводится шестой год подряд и каждый раз получает большой отклик со стороны металлургов и неравнодушных жителей города.

Для успешного старта нового учебного года ребятам, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, понадобятся: новые ранцы, ручки, карандаши, фломастеры, тетрадки, альбомы для рисования, пеналы, линейки, пластилин и прочее. Все собранные школьные принадлежности в рамках акции 23 августа будут направлены в Комплексный центр социального обслуживания населения и переданы нуждающимся семьям. Телефон для справок: +7 (3537) 667-196.

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