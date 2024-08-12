Маленькая оренбурженка побеждает врожденный порок сердца благодаря мастерству петербургских кардиохирургов

В Оренбурге произошла история, вселяющая надежду в сердца многих родителей. Сафия, родившаяся с серьезным пороком сердца, успешно перенесла сложнейшую операцию в Санкт-Петербургском медицинском университете, открыв новую главу в своей юной жизни.

Появившись на свет раньше срока, на 33-й неделе беременности, Сафия весила всего 1 килограмм 270 граммов. Еще во время пренатального скрининга врачи заподозрили у малышки аномалию сердца, что впоследствии подтвердилось. Оренбургские медики, оценив сложность случая, приняли решение направить пациентку в ведущее кардиохирургическое отделение Санкт-Петербурга.

Специалисты Санкт-Петербургского медицинского университета провели тщательное обследование и разработали план лечения. В ходе полуторачасовой операции на открытом сердце кардиохирурги виртуозно устранили дефект межжелудочковой перегородки и выполнили ревизию клапана легочной артерии, демонстрируя высочайший уровень профессионализма.

Сейчас Сафия находится на этапе восстановления, и ее прогресс вселяет оптимизм. Девочка уже набрала вес до 4 килограммов 400 граммов, самостоятельно питается из бутылочки и осваивает важный этап развития — учится переворачиваться. Эти, казалось бы, обычные достижения для родителей Сафии являются настоящим чудом и свидетельством победы над сложным врожденным заболеванием.

История Сафии не только демонстрирует высокий уровень отечественной медицины, но и подчеркивает важность межрегионального сотрудничества в сфере здравоохранения, когда своевременное решение о переводе пациента в специализированный центр может стать ключом к спасению жизни.