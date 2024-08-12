Оренбургская область и Чечня укрепляют межрегиональные связи: подписан пятилетний договор о сотрудничестве

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров скрепили подписями важное соглашение о всестороннем сотрудничестве между регионами. Документ, рассчитанный на пятилетний срок с возможностью пролонгации, охватывает широкий спектр областей взаимодействия: от торгово-экономической до социально-культурной сферы.

Ключевыми аспектами договора являются стимулирование взаимных инвестиций и развитие деловых связей между предпринимателями обоих субъектов. Особое внимание уделяется обязательству сторон воздерживаться от действий, способных нанести экономический ущерб партнеру, что подчеркивает стремление к созданию стабильной и предсказуемой бизнес-среды.

Несмотря на то, что соглашение было подписано еще в июне, процесс его официального утверждения продолжается. В настоящее время документ проходит процедуру ратификации в Законодательном Собрании Оренбургской области. Инициатором внесения соответствующего законопроекта выступил губернатор Денис Паслер.

По поручению главы региона, проект закона о ратификации соглашения будет представлен депутатам вице-губернатором по экономической политике Игнатом Петуховым. Это подчеркивает высокий приоритет, который региональные власти придают развитию межрегиональных связей и укреплению экономического потенциала Оренбуржья.

Эксперты отмечают, что подобные соглашения способствуют не только экономическому росту, но и культурному обогащению регионов, создавая прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества и обмена опытом в различных сферах деятельности.