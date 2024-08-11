Управляющий директор АО «Уральская Сталь» поздравил строителей Оренбуржья с праздником

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Плодами вашего труда мы ежедневно пользуемся в быту и на производстве, и потому ваш вклад имеет особую общественную значимость и напрямую влияет на укрепление экономики и социальной сферы страны.

Слова особой благодарности – первостроителям комбината и города. В сложных послевоенных условиях ударными темпами они отстраивали объекты предприятия, возводили жилые дома и учреждения здравоохранения, образования и спорта, досуга и другие важные элементы городской инфраструктуры. А их последователи и сегодня воплощают в жизнь множество полезных идей и участвуют в реализации всех инвестпроектов компании.

В ваш профессиональный праздник желаю всем доброго здоровья и благополучия, а действующим строителям – успешной реализации планов и новых интересных проектов, чтобы работа приносила радость от процесса и удовлетворение от результата!

Сергей Журавлёв, управляющий директор АО «Уральская Сталь»