При поддержке Уральской Стали и Центра развития и популяризации физкультуры и спорта в Новотроицке установлен рекорд России по выполнению берпи

3 августа в Новотроицке при поддержке комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») и команды АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» установлен рекорд России по самому массовому выполнению упражнения «берпи».

В инициативе металлургов поддержали новотройчане и гости города старше 14 лет, включая людей с ОВЗ. Рекорд был зафиксирован в рамках проведения уникального мультиспортивного инклюзивного фестиваля «Уличная Атлетика». Люди с разными физическими возможностями смогли принять участие в соревнованиях разных видов спорта, а также в адаптированных спортактивностях.

«В фестивале приняли участие 857 человек, а зрителями стали более тысячи! А значит, он действительно важен и нужен людям. Очень здорово видеть горящие глаза, улыбки и яркие эмоции участников и гостей! – отметиля лидер спортивного движения «Уличная Атлетика» Андрей Нагибин, – Особенно хочется отметить одно из событий фестиваля – был установлен Рекорд России по берпи. 251 человек одновременно выполнили упражнение 25 раз! Достижение стало возможным благодаря силе духа, упорству и стремлению к победе участников мероприятия».

Берпи сочетает в себе последовательное выполнение прыжка, планки и отжимания. Сложный, но эффективный комплекс позволяет задействовать все группы мышц. В результате частота пульса значительно увеличивается и дает возможность потратить больше энергии за непродолжительное время. Со сцены технику выполнения упражнения демонстрировали спортивные менеджеры Центра развития и популяризации физкультуры и спорта: руководитель АНО и амбассадор премии «#МЫВМЕСТЕ Максим Можилов, лидер спортивного движения «Уличная Атлетика» Андрей Нагибин, руководитель спортивных проектов Центра Сергей Рындин и специальный гость –спортивный видеоблогер, обладатель 4 мировых рекордов Книги Рекордов Гиннеса, победитель соревнований по трек-пулу, участник международных спортивных проектов Arnold Classic и Vortex Sport Battle, игрок команды футбольной медиалиги «Чисто Питер») Денис Вовк.

Организаторы:

Фестиваль «Уличная Атлетика» прошел по инициативе и при финансовой поддержке комбината «Уральская Сталь» для популяризации спорта здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» при поддержке администрации города Новотроицк.

АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Официальный сайт https://uralsteel.com

Команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2022 года, в синергии с политикой государства и национальным проектом «Демография», федеральным проектом «Спорт-норма жизни» работает на решение задачи по увеличению количества систематически занимающихся физкультурой и спортом среди всех слоёв населения до 70% к 2030 году. Официальный аккаунт команды https://vk.com/sportcenterrussia

«Уличная Атлетика» – спортивное движение, сообщество атлетов-любителей; Комплексная программа по вовлечению в систематические занятия физической культурой и оздоровительной двигательной активностью на уличных спортивных площадках. Официальный аккаунт Вконтакте https://vk.com/streetathleticsru или на сайте https://streetathletics.ru