Собаки лают, а Дом Советов думает: сколько питомцев можно держать в квартире?

Вопрос о допустимом количестве домашних животных в квартирах вновь на повестке дня. Недавно московский суд обязал владельца 30 животных навести порядок в квартире после жалоб соседей на неприятный запах и антисанитарные условия. Этот случай в очередной раз подчеркнул актуальность проблемы.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева выступила с инициативой, которая может ограничить число домашних питомцев в квартирах. Она предлагает региональным властям самостоятельно устанавливать предельное количество животных в жилых помещениях. Соответствующие поправки готовятся к внесению в закон «Об ответственном обращении с животными».

Стоит отметить, что Оренбургская область уже предпринимала попытки урегулировать этот вопрос. В течение последних пяти лет дважды разрабатывались проекты постановлений, регламентирующих нормы содержания животных в квартирах. Была даже выведена специальная формула, учитывающая площадь квартиры, количество проживающих и минимальные нормы жилплощади для животных разных видов.

Например, семья из трех человек, проживающая в квартире площадью 57 квадратных метров, могла бы завести не более двух небольших собак. Однако, все попытки утвердить эти нормы провалились. Согласно Гражданскому кодексу, животные приравниваются к имуществу, а количество имущества, которое владелец может хранить в своей квартире, не ограничено.

«Проблема с большим количеством животных в жилых квартирах действительно существует. Мало кто будет рад, если за стенкой будут лаять пять собак. Однако, принимая закон, важно не перегнуть палку. Слишком жесткие ограничения могут привести к новой проблеме – увеличению числа выброшенных животных», – считает Андрей Стрепков, председатель комитета АПК в Законодательном собрании Оренбургской области.

Он уверен, что необходимо разработать четкие требования к содержанию животных, определить обязанности владельцев и установить меру ответственности за нарушения. Работа над этим вопросом начнется сразу после внесения поправок на федеральном уровне.