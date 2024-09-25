Нормы потребления сахара, соли и жиров: рекомендации ВОЗ

Добавленный сахар, соль, жиры и транс-жиры — вещества, избыток которых может представлять серьезную угрозу для здоровья. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает сократить ежедневное потребление этих компонентов, соблюдая установленные нормы потребления сахара, соли и жиров.

Добавленный сахар

На долю добавленного сахара должно приходиться не более 10% от общей калорийности рациона. При средней суточной калорийности в 2000 ккал это составляет не более 50 граммов (или 12 чайных ложек) сахара в день. ВОЗ рекомендует дополнительно сократить потребление до 25 граммов (6 чайных ложек) в сутки для дополнительной пользы. Превышение этих норм может привести к лишнему весу, развитию диабета, кариеса и других неинфекционных заболеваний.

Жиры

Энергия из жиров должна составлять не более 30% от общей калорийности рациона. Если придерживаться нормы в 2000 ккал, то суточное потребление жиров не должно превышать 65 граммов. Избыток жиров увеличивает риск ожирения, нарушений функций печени и обмена веществ, а также способствует развитию атеросклероза, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Транс-жиры

Транс-жиры рекомендуется полностью исключить из рациона. По оценкам экспертов ВОЗ, их употребление, даже в малых количествах, ежегодно становится причиной около 500 тысяч случаев смерти.

Соль

ВОЗ советует уменьшить потребление соли до менее 5 граммов в сутки. Чрезмерное употребление соли может привести к гипертонии, почечной недостаточности, сердечно-сосудистым заболеваниям и инсульту.

Уважаемые читатели! Не игнорируйте эти рекомендации и позаботьтесь о своем здоровье заранее, соблюдая нормы потребления сахара, соли и жиров. Следование этим простым правилам поможет снизить риск серьезных заболеваний и сохранить хорошее самочувствие.