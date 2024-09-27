Командно-штабные учения РВСН начались в Ясненском соединении

В Ясненском соединении Ракетных войск стратегического назначения начались командно-штабные учения. В них принимают участие более 3 тысяч военнослужащих и 300 единиц техники, сообщил Минобороны РФ.

Цель и задачи командно-штабных учений РВСН

Комиссия командования РВСН приступила к комплексной проверке Оренбургского ракетного объединения. Учениями руководит командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Основная цель учений — усовершенствовать взаимодействие органов военного управления. Кроме того, будет оценен практический уровень личного состава управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей и подразделений.

Действия соединений ЦВО

В ходе тренировки соединения Центрального военного округа отработают вывод частей из-под ударов с воздуха. Также они будут противодействовать современным и перспективным средствам поражения условного противника. Кроме этого, военнослужащие проведут оповещение об угрозе применения оружия врагом.

Марш комплексов «Ярс»

По информации телеканала «Звезда», ранее ракетные комплексы «Ярс» совершили марш длиной 100 километров. Личный состав успешно отработал смену полевых позиций и рассредоточение.

Alt-текст изображения: Командно-штабные учения РВСН в Ясненском соединении