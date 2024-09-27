Глава Минархитектуры Оренбуржья Наталья Ибрагимова заявила о травле в суде

В Ленинском районном суде прошло заседание по делу министра архитектуры Оренбургской области Натальи Ибрагимовой. Она сообщила, что сталкивается с травлей и негативом в общественном пространстве.

Обращение Натальи Ибрагимовой в суде

Во время заседания Наталья Ибрагимова попросила предоставить ей возможность дать показания в форме свободного рассказа. Она отметила, что вынуждена противостоять негативу и непониманию со стороны общества.

«Интересанты не всегда готовы к изменениям привычных связей и не приемлют прозрачности в градостроительной деятельности. В результате архитектор, особенно государственный служащий, сталкивается с непониманием, негативом и откровенной травлей со стороны СМИ, блогеров и анонимных каналов, которые демонизируют профессию и должность», — заявила Наталья Ибрагимова, по сообщению «Урал56».

Реакция на критику и стереотипы

Наталья Ибрагимова также напомнила о своем сообщении в социальных сетях, опубликованном пять лет назад, где она отреагировала на сомнения в ее профессионализме.

«Было откровенное хамство и сомнения в компетенции — как же эта ‘кукла’ что-то сможет? Но работу над собой и своими компетенциями нужно приветствовать, а не обесценивать профессионализм из-за внешности. Продолжаю развивать свои навыки, и тем, кто боится умных и красивых женщин, — привет или пока», — писала она.

Ход судебного разбирательства

По мнению следствия, обвиняемые действовали по предварительному сговору и похитили более 19 миллионов рублей при заключении договоров на благоустройство городской среды. Считается, что цены были заведомо завышены.

Однако на одном из заседаний суда Наталья Ибрагимова заявила, что не понимает позицию обвинения.