В Оренбуржье сохраняется высокий темп ввода жилья

Губернатор Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале о продолжающемся активном строительстве жилья в Оренбургской области.

Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году в Оренбуржье построено и введено 895,8 тыс. кв. м жилья, что на 34,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост индивидуального жилищного строительства

По словам главы региона, наиболее востребованным остается строительство индивидуальных жилых домов. С начала 2024 года введено в эксплуатацию 723,9 тыс. кв. м, что более чем на 40% превышает показатели 2023 года.

«Доходы оренбуржцев растут, и люди делают выбор в пользу индивидуальных домов. Для повышения безопасности сделок с 1 марта 2025 года при строительстве частных домов также будут применяться эскроу-счета,» — заявил Денис Паслер.

Активное строительство многоквартирных домов

Многоквартирные дома в регионе также строятся высокими темпами. За 8 месяцев введено 171,9 тыс. кв. м жилой площади — это на 13% больше, чем в 2023 году. С начала года выдано 443 разрешения на строительство более 1,06 млн кв. м многоквартирного жилья, что составляет рост в 130%. В настоящее время на этапе возведения находятся 422 многоквартирных дома.

Подъем строительной отрасли в регионе

Денис Паслер отметил, что в целом по области наблюдается подъем отрасли. После 20-летнего перерыва активное строительство идет в Орске, Новотроицке, Гае и Медногорске.