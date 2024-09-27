Александр Брыксин: от борца из Кемерово до сенатора Курской области

В нашей стране к депутатам и политикам часто относятся с недоверием. Многие из них – представители самых разных профессий, что неудивительно, ведь учебных заведений по подготовке профессиональных политиков у нас попросту не существует. У обычных граждан нередко возникает вопрос: как все эти люди, среди которых могут быть бывшие спортсмены, бизнесмены или врачи, могут разбираться в законотворчестве? Обвинения в неискренности намерений и подозрения у скептиков вызывают и представители высших органов власти, большая часть жизни которых прошла вдали от региона, интересы которого они в итоге представляют.

Среди заметных политиков встречаются личности, которых можно обвинить практически по всем вышеназванным пунктам. Один из них – сенатор от Курской области Александр Брыксин.

Александр Юрьевич Брыксин — уроженец Кемерово, дважды избирался в Госдуму от Единой России, с 2021 года представляет Курскую область в Совете Федерации РФ. Женат, имеет 4 детей.

Как уроженец Кемерово стал сенатором от Курска?

Будущий сенатор Александр Брыксин родился в Кемерово в 1967 году, здесь же прошли детство и студенческие годы будущего политика. В 1996 году он переехал в столицу, и лишь 10 лет спустя в биографии нашего героя начинает фигурировать Курск.

Александр Брыксин приобретает часть акций завода «Курскрезинотехника» и, заняв одну из руководящих должностей, проводит ряд реформ, способствовавших финансовому оздоровлению предприятия и значительному повышению объемов производства.

Спустя 5 лет Александр Юрьевич начал свой путь в политике. Став депутатом Государственной думы от Курской области, Брыксин вместе с местной администрацией разрабатывает программу развития региона, включающую открытие новых предприятий, увеличение количества рабочих мест, привлечение инвестиций. Программа принесла отличные результаты, в 2016 году Брыксин был повторно избран депутатом в нижнюю палату Федерального собрания РФ от региональной группы №23. В 2021 году стал сенатором от Курской области в верхней палате парламента.

В текущем году Курская область оказалась под ударом, и политик не остался в стороне, по возможности оказывая поддержку жертвам и оплачивая гуманитарную помощь из собственных средств, пишут «Новые известия».

Что может знать спортсмен о политике?

Кузбасс – родина сенатора от Курской области Александра Брыксина. Этот регион еще во времена СССР был одним из самых неблагополучных с точки зрения криминальной обстановки, занимая первые места по статистике убийств, грабежей, изнасилований, разбойных нападений и т.д. Спортивная подготовка для мальчиков в те времена рассматривалась как способ самозащиты.

Александр Брыксин начал занятия вольной борьбой в 10-летнем возрасте и смог стать одним из лучших спортсменов региона, одержав множество побед и получив звание мастера спорта. В «лихих 90-х», когда многие спортсмены ушли в криминал, Брыксин решил сменить род деятельности: получил второе высшее образование в сфере бизнеса и переехал в Москву. После работы в «Курскрезинотехнике» одним из ключевых руководителей Брыксин пошел в политику, уже имея опыт состоявшегося управленца. Позже сенатор не раз подчеркивал, что спортивный опыт дал ему такие нужные в политике навыки, как стремление к победе, умение просчитывать поведение соперников и способность эффективно работать в команде.

Меньше слов – больше дела

Еще одна причина недоверия к политикам – их любовь к пространным и малопонятным речам, большая часть которых является саморекламой. Как ни парадоксально, «молчунам» тоже мало доверяют. Сенатора Брыксина можно отнести как раз ко второй категории, поскольку он считает, что дела важнее красивых слов.

Сенатор активно продвигает законодательные инициативы и поправки к законам, которые должны облегчить жизнь успешным отечественным спортсменам. Это особенно актуально сейчас, когда Олимпийские игры в Париже превратились в один большой скандал с участием трансгендеров, оскорбительных перформансов, спортсмена-педофила, обвиненного в изнасиловании и многого другого. На этом фоне особенно несправедливым выглядит то, что многие мировые звезды спорта из РФ лишились возможности участвовать в играх из-за санкций.

Александр Брыксин также оказывает постоянную поддержку участникам СВО и их семьям. Справляется ли сенатор от Курской области со стоящими перед ним сложными задачами и вызовами? Думаем, со временем результаты его работы позволят дать объективный ответ на этот вопрос.