Оренбуржье инвестирует миллиард в модернизацию здравоохранения, устанавливая современное оборудование в больницах

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о выделении 1 миллиарда 370 миллионов рублей на модернизацию системы здравоохранения региона в текущем году. В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», в медицинские учреждения Оренбуржья поступит 2665 единиц нового оборудования. Эта техника распределяется по принципу необходимости, как в крупные городские медицинские центры, так и в сельские больницы.

В качестве примера успешной реализации программы, в Кваркенской районной больнице уже установлен и активно используется современный цифровой рентген-аппарат, приобретенный на средства федерального и регионального бюджетов. На новом оборудовании проведено уже около 2300 исследований.

Цифровой рентген-аппарат существенно повышает скорость и качество диагностики, что в свою очередь увеличивает эффективность лечения. Цифровой формат снимков позволяет создавать электронный архив результатов, к которому врачи имеют оперативный доступ. Важным преимуществом новой технологии является возможность компьютерной обработки изображений, что расширяет диагностические возможности, при этом значительно снижая лучевую нагрузку на пациентов.

Напомним, что региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Оренбургской области с 2021 года. Главная цель проекта – обеспечить доступность медицинской помощи всем жителям региона, независимо от места их проживания, работы или учебы.