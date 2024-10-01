Уральская Сталь – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») признан победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Предприятие победило в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за производство листового проката из высокопрочной свариваемой стали марки WeldUS 690 и автоматически прошло в федеральный этап конкурса.

Данный вид листового проката сочетает высокую прочность и ударную вязкость при температурах до -700 С, не трескается при сгибании и хорошо сваривается, производится в соответствии со стандартом организации СТО 13657842-57-2023. Ориентирован на потребности машиностроителей в высокопрочном прокате, позволяет повысить эксплуатационные характеристики техники, сократить вес конструкционных элементов на 20% и более и снизить себестоимость их производства.

Награждение состоялось в рамках форума «Газ. Нефть. Оренбуржье». Также комбинат отмечен Дипломами Министерства промышленности и торговли области за активное участие в форуме, профессионализм команды и лучший стенд.