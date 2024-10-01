Школьники и пенсионеры Оренбургской области активно выходят на рынок труда

Рынок труда Оренбургской области претерпевает значительные изменения. Школьники и пенсионеры всё чаще ищут работу, а работодатели становятся более открытыми, приглашая соискателей независимо от пола и возраста.

Рост молодёжи на рынке труда Оренбургской области

Данные hh показывают, что юные соискатели всё активнее выходят на рынок труда Оренбургской области. С января по август 2024 года более 6,5 тыс. школьников в возрасте от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме на hh. Это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Интересно, что доля девушек среди молодых соискателей составляет 56%, то есть более 3,6 тыс. резюме. Однако юноши увеличили свою активность на 25%, разместив почти 3 тыс. резюме, в то время как девушки — лишь на 12% чаще.

Между тем работодатели становятся всё более лояльными к молодым работникам. С начала года компании Оренбургской области отправили почти 17 тыс. приглашений — на 19% больше, чем в прошлом году. Примечательно, что 63% (10,6 тыс.) этих приглашений адресованы девушкам. Однако компании стали на 24% чаще приглашать юношей, увеличив число офферов с 5 тыс. в 2023 году до 6 тыс. в 2024 году.

Пенсионеры на рынке труда Оренбургской области

Возрастные соискатели также активно ищут работу. С начала года предпенсионеры и пенсионеры Оренбургской области разместили почти 11 тыс. резюме, что на 26% превышает показатели прошлого года. В отличие от молодёжи, среди старшей возрастной группы (от 51 года и старше) активнее ищут работу мужчины — на них приходится 60% активных соискателей.

Кроме того, работодатели увеличили число приглашений для предпенсионеров и пенсионеров на 42%. С начала года старшая возрастная группа получила более 11 тыс. офферов на собеседования или работу.