Лидеры профсоюзов Оренбуржья доставили бойцам три автомобиля и гуманитарную помощь

Профсоюзы Оренбуржья поддержали бойцов спецоперации

Лидеры профсоюзов Оренбуржья преодолели более 2000 километров, чтобы доставить три автомобиля — две «Нивы» и одну «Буханку» — участникам спецоперации в ДНР. Поездка приурочена к Всероссийской акции «За достойный труд».

Передача автомобилей и гуманитарного груза

Вручение машин состоялось под Дебальцево и в Донецке. Автомобили приобретены на средства Федерации профсоюзов Оренбуржья, областных организаций отраслевых профсоюзов и Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования. Транспортные средства помогут бойцам выполнять боевые задачи, перевозить грузы и раненых.

Вместе с автомобилями профсоюзные активисты передали гуманитарную помощь: необходимую технику, генераторы, портативные газовые плиты, хозяйственные предметы, медикаменты, маскировочные сети, одежду и продукты питания.

Поддержка на пути к бойцам

Профсоюзные лидеры отмечают, что за шесть дней пути им активно помогали встречающие гуманитарный конвой. Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков поделился впечатлениями:

«Мы съездили в Донецкую Народную Республику, доставили автомобили, как и планировали. Побывали на позициях, передали нашим оренбургским ребятам, членам профсоюзов, гуманитарную помощь и машины. По благодарным лицам видно, что эту помощь ждут. В этот раз мы ехали на четырёх машинах. К сожалению, не обошлось без поломок. Приятно, что на Оренбургской, Саратовской земле и в ДНР, когда возникали трудности, пароль «гуманитарка на СВО» работал чётко: очередь на ремонт отступала, никто не брал деньги за работу. Это ценно, есть в нас то, что сплачивает в единый народ.»

Автомобили достигли своих адресатов

Все автомобили успешно доставлены получателям. Один из них, с автобазы Федерации профсоюзов ДНР, вскоре отправится к землячке из Шарлыкского района, которая работает шеф-поваром в одной из воинских частей.

Впечатления от поездки в зону боевых действий

Лидеры областных профсоюзных организаций отмечают, что за неделю на третьей линии боевых действий они увидели многое из того, что переживают жители Донецка. Несмотря на сложную обстановку, их встречали с добром. Председатель областного профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Василий Трофимов подчеркнул: